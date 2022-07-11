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    Antonio Guterres'ten Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için uzlaşma çağrısı

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Suriye'ye yardım sağlanması konusunda BM Güvenlik Konseyine (BMGK) uzlaşma çağrısında bulunduğu bildirildi.
    • 11.07.2022 - 21:08
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 21:09
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    Antonio Guterres'ten Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için uzlaşma çağrısı

    Rusya, Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgede yaşayan yaklaşık 4 milyon kişiye yapılacak insani yardımların 12 ay süreyle uzatılmasına ilişkin teklifi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto etmişti.

    New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Antonio Guterres'in Güvenlik Konseyini, Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardımların geçiş yetkisini uzatmak için anlaşmaya çağırdığını söyledi.

    "Üyelerin anlaşması, yardımların ulaşması için çok önemli"

    Farhan Haq, "Güvenlik Konseyi üyeleri arasında Suriye'ye yardım transfer yetkisinin uzatılmasına ilişkin devam eden tartışmaların sonucunu dört gözle bekliyoruz. Üyelerin anlaşması, Suriye'deki yüz binlerce kişiye hayat kurtaracak yardımların ulaşması için çok önemli." diye konuştu.

    Haq, Guterres'in BMGK üyeleriyle önceki oturumlarda, 10 Temmuz'da sona eren yetkisinin uzatılması için Suriyelilere yardım sağlamaya devam etmenin önemi hakkında konuştuğunu hatırlattı.

    Antonio Guterres ten Suriye ye sınır ötesi yardımlar için uzlaşma çağrısı #1

    5 daimi üyenin ortak karar alması gerekiyor

    AA'nın haberine göre, BMGK'da karar alınabilmesi için Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin hep birlikte onay vermesi gerekiyor. Beş daimi üyeden birinin veto etmesi durumunda karar alınamıyor.

    Antonio Guterres ten Suriye ye sınır ötesi yardımlar için uzlaşma çağrısı #2

    Antonio Guterres ten Suriye ye sınır ötesi yardımlar için uzlaşma çağrısı #3


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