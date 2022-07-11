Antonio Guterres'ten Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için uzlaşma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Suriye'ye yardım sağlanması konusunda BM Güvenlik Konseyine (BMGK) uzlaşma çağrısında bulunduğu bildirildi.

Rusya, Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgede yaşayan yaklaşık 4 milyon kişiye yapılacak insani yardımların 12 ay süreyle uzatılmasına ilişkin teklifi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto etmişti.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Antonio Guterres'in Güvenlik Konseyini, Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardımların geçiş yetkisini uzatmak için anlaşmaya çağırdığını söyledi.

"Üyelerin anlaşması, yardımların ulaşması için çok önemli"

Farhan Haq, "Güvenlik Konseyi üyeleri arasında Suriye'ye yardım transfer yetkisinin uzatılmasına ilişkin devam eden tartışmaların sonucunu dört gözle bekliyoruz. Üyelerin anlaşması, Suriye'deki yüz binlerce kişiye hayat kurtaracak yardımların ulaşması için çok önemli." diye konuştu.

Haq, Guterres'in BMGK üyeleriyle önceki oturumlarda, 10 Temmuz'da sona eren yetkisinin uzatılması için Suriyelilere yardım sağlamaya devam etmenin önemi hakkında konuştuğunu hatırlattı.





5 daimi üyenin ortak karar alması gerekiyor

AA'nın haberine göre, BMGK'da karar alınabilmesi için Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin hep birlikte onay vermesi gerekiyor. Beş daimi üyeden birinin veto etmesi durumunda karar alınamıyor.



