Antonio Tajani, Gazze'deki sivil ölümlere dikkat çekti

İsrail'in sıkı ablukası altındaki Gazze'de, can kaybı her geçen gün artıyor...

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Roma'daki İtalya-Cezayir İş Forumu'nun açılışına gelişi sırasında gazetecilere Gazze'deki durumla alakalı açıklamalar yaptı.

"GAZZE'DE 'ARTIK BOMBARDIMANLARA YETER' DEDİK"

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Tajani, 20'den fazla uluslararası ortakla 21 Temmuz'da İsrail'e Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarına yönelik çağrıda bulunan açıklama yaptıklarına dikkati çekerek, "Gazze'de 'Artık bombardımanlara yeter, artık sivil ölümlere yeter.' dedik ve bunu çok net şekilde söyledik." diye konuştu.

GAZZE'DE ACİL ATEŞKESE İHTİYAÇ OLDUĞU VURGULANDI

Tajani, Gazze için acil ateşkese ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: