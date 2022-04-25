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    Antony Blinken ve Lloyd Austin, Vladimir Zelensky ile görüştü

    Amerikalı iki bakan, Ukrayna temasları çerçevesinde Zelensky ile bir araya geldi. Kiev'den yapılan açıklamada, görüşmenin verimli geçtiği belirtildi.
    • 25.04.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 09:24
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    Antony Blinken ve Lloyd Austin, Vladimir Zelensky ile görüştü

    ABD'den Kiev'e bakanlar düzeyinde ziyaret düzenlendi.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi.

    "Amerikalılar Kiev'de"

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

    Arestoviç, Blinken ve Austin’in Kiev’e geldiğini belirterek, “Bugün Amerikalılar Kiev’de. Evet, Devlet Başkanı (Zelensky) ile görüşüyorlar.” dedi.

    "Çok verimli geçti"

    Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden bir yetkilinin kaynak gösterildiği haberlerde, güvenlik nedeniyle ziyaretin detaylarının açıklanmadığı, görüşmelerin çok verimli geçtiği bilgisi yer aldı.

    Savaş döneminde en üst düzey

    AA'nın haberine göre, Blinken ve Austin'in ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşı döneminde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olması açısından dikkat çekiyor.

    Antony Blinken ve Lloyd Austin, Vladimir Zelensky ile görüştü #1

    Antony Blinken ve Lloyd Austin, Vladimir Zelensky ile görüştü #2

    Antony Blinken ve Lloyd Austin, Vladimir Zelensky ile görüştü #3

    Antony Blinken ve Lloyd Austin, Vladimir Zelensky ile görüştü #4

    Antony Blinken ve Lloyd Austin, Vladimir Zelensky ile görüştü #5

    Antony Blinken ve Lloyd Austin, Vladimir Zelensky ile görüştü #6


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