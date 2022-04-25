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Antony Blinken ve Lloyd Austin, Vladimir Zelensky ile görüştü

Antony Blinken ve Lloyd Austin, Vladimir Zelensky ile görüştü

Amerikalı iki bakan, Ukrayna temasları çerçevesinde Zelensky ile bir araya geldi. Kiev'den yapılan açıklamada, görüşmenin verimli geçtiği belirtildi.