AP Başkanı Gary Pruitt'ten İsrail'e tepki: Dehşete düştük

AP Başkanı ve CEO'su Pruitt, İsrail ordusunun AP ofisinin bulunduğu binayı vurması karşısında "şoke olduklarını" ve "dehşete düştüklerini" açıkladı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının Başkanı ve CEO'su Gary Pruitt, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"DEHŞETE DÜŞTÜK"

Pruitt, açıklamasında, "AP ofisine ev sahipliği yapan binaya yapılan oldukça rahatsız edici İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük." ifadesini kullandı.

"BARBARCA BİR EYLEM"

Al Jazeera de bombalamayla ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "İsrail'in yaptığı, gazetecilerimizin hayatını hedef alan ve gerçeği ortaya çıkarmalarını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir." denildi.

İsrail, Gazze'de medya binasını vurdu

MEDYA BİNASI BOMBALANDI

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı vurarak yıkmıştı.

ABD DE AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan bombalama eylemiyle ilgili bir açıklama da ABD'den geldi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." ifadelerine yer verildi.