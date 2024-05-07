Kocaeli'de takı kavgasında eşini öldürdü: Ben öldürmedim diyerek beraatini istedi Takı kavgasında iki grup arasında çıkan kavgada silahla ateş ettiği sırada eşini öldüren adam tutuklandı. Çıkarıldığı mahkemede ifade veren zanlı "Eşimi ben öldürmedim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" diyerek kendini savundu.

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İHA

Kocaeli'de takı kavgası kanlı bitti...

19 Haziran 2022 yılında Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde düğünde karşılaşan iki aile arasında, "Ben senin düğününde çeyrek altın taktım. Sen bana neden altın takmadın?" meselesi sebebiyle kavga çıktı.

42 yaşındaki Gülten Ş. silahla vurularak yaşamını yitirirken Tarık Ö. ve Tayfun D. de yaralandı.

Cinayet zanlısı tutuklandı

Yılmaz Ş. eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu Haydar Ş. ise müştekileri öldürmeye teşebbüs suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin açılan davanın 3. celsesi Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.

Duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz Ş., avukatı Nurcan Özlen, tutuksuz sanık Haydar Ş. ve avukatı Gizem Dirbisoğlu katıldı.

"Eşimi ben öldürmedim, beraatimi istiyorum"

Suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanık Yılmaz Ş., "24 aydır cezaevindeyim. Eşimin mezarına gidip üzerine toprak atamadım, kuran okuyamadım. 26 senelik hayat arkadaşımdı. Ben çocuklarımı yetim bırakır mıyım? Eşimi ben öldürmedim. Tahliye ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

"Kimse bize bir parça ekmek vermiyor"

Tutuksuz Haydar Ş. ise "Annem öldü, babam ise cezaevine girdi. Saldırıya uğrayan ve mağdur olan biziz. Babama ihtiyacımız var. O olmasa sürünüyoruz, kimse bize bir parça ekmek vermiyor" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Yılmaz Ş.'nin tutukluluk halinin devamına duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

İddianameden

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanıklar ile müştekiler Tarık Ö. ve Tayfun D'nin uzaktan akraba oldukları, olay tarihinde şüpheli Yılmaz Ş'nin gittiği düğün merasiminde müşteki Tayfun D. ile karşılaştığı, Yılmaz Ş.'nin daha öncesindeki düğünlerde taktığı altını Tayfun D.'den istemesi sebebiyle taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

Aracın önünü kesti

Yılmaz Ş.'nin düğünden sonra evine döndüğü, bir süre sonra müştekilerin araçları ile şüphelilerin ikametinin yakınlarına geldiklerinin kaydedildiği iddianamede, müştekilerin kendilerine saldırmak amacıyla geldiğini düşünen Yılmaz Ş.'nin soruşturma aşamasında ele geçirilemeyen silahını yanına alarak, aracı ile müşteki Tayfun D.'nin aracının önünü kestiği ifade edildi.

Husumetlilerine ateş açtı

Araçtan elinde silahıyla inen Yılmaz Ş. ile oğlu Haydar Ş'nin boru, sopa ve bijon anahtarı ile müştekilerin yanına gittiği, taraflar arasında arbede yaşandığı, şüpheli Yılmaz Ş.'nin elinde bulunan silahla mağdur Nadir D. ve müştekiler Tayfun D. ile Tarık Ö'yü hedef alarak 2-3 el ateş ettiğinin belirtildiği iddianamede, ateş edilen mermilerden birinin müşteki Tarık Ö'nün kaburgasından girerek omzundan çıktığı, diğer merminin ise müşteki Tayfun D.'nin başını sıyırdığı vurgulandı.

Eşini yanlışlıkla öldürmüş

Arbede sırasında Haydar Ş'nin elinde bulunan bijon anahtarı ve sopa ile saldırmaya devam ettiğinin ifade edildiği iddianamede, Yılmaz Ş'nin silahını tekrar ateşlediği ve silahtan çıkan merminin eşi Gülten'in başına isabet etmesi neticesinde hayatını kaybettiği yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)