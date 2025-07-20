Arabasında olanlar dikkat: Üretim hatası tespit edildi, acil olarak geri çağırıyor! Hayati risk taşıyor

Almanya, yaz tatilini araçla planlayan sürücüleri ilgilendiren önemli bir uyarı yayımladı. Özellikle yola çıkmadan önce bagaj yüklemeleri yapan araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu duyuruda, CUPRA markalı bazı araç üstü bagaj kutularında üretim hatası tespit edildiği belirtildi.

SEAT S.A. tarafından yapılan açıklamada, söz konusu port bagajların seyir halindeyken kendiliğinden açılma riski taşıdığı ve bu durumun hem sürücüler hem de trafikteki diğer araçlar için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturabileceği vurgulandı.

Geri çağrılan ürünlerin, hızla artan yaz trafiği göz önünde bulundurulduğunda olası kazalara neden olabileceği belirtilirken, yetkililer bu ürünleri kullanan sürücülerin acil olarak bagaj kutularını kontrol ettirmeleri ve kullanımını durdurmaları çağrısında bulundu.

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Yetkililer, geri çağırma sürecine ilişkin detayların CUPRA kullanıcılarına doğrudan bildirileceğini ve gerekli düzeltmelerin ücretsiz olarak yapılacağını ifade etti.

Almanya’nın resmi ürün güvenliği portalı Produktwarnung.eu üzerinden yayımlanan uyarıda, 000071200AK parça koduna sahip CUPRA araç üstü bagaj kutularında üretim kaynaklı bazı teknik hatalar bulunduğu belirtildi.

Söz konusu hataların, kutunun kilit mekanizmasının arızalanmasına ve kapağın yolculuk sırasında aniden fırlamasına neden olabileceği vurgulandı.

Geri çağırma kapsamında yer alan ürünlerin seri numaralar:

- 24P240011960000

- 24P230100820000

- 24P240022740000

- 24P240022780000

- 24P240042930000

- 24P240026130000

- 24P240072820000