Arap ülkelerinden, Netanyahu'nun "Büyük İsrail" açıklamalarına kınama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözde "Büyük İsrail" vizyonu hakkındaki açıklamaları ve İsrailli yetkililer tarafından benimsenen yerleşimci ve yayılmacı fikir ve projeleri Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ile en güçlü şekilde kınandı.

"BARIŞI TEHDİT EDEN AÇIK İHLALLER"

Filistin halkının kendi topraklarında bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkının yinelendiği açıklamada, uluslararası toplum da "İsrail'in uluslararası meşruiyetin temellerini baltalayan, devletlerin egemenliğini açıkça ihlal eden, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barışı tehdit eden açık ihlalleri" konusunda uyarıldı.

KATAR

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun sözde "Büyük İsrail" vizyonu hakkındaki açıklamaları kınandı.

Açıklamada, bu tür açıklamaların, İsrail'in kibrinin, kriz ve çatışmaları körükleme, devletlerin egemenliğine, uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na ve uluslararası kararlara açıkça tecavüz etme temelli yaklaşımının bir uzantısı" olduğu vurgulandı.

"İsrail'in asılsız iddialarının ve provokatif açıklamalarının Arap devletlerinin meşru haklarını zedeleyemeyeceği" kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma bölgeyi daha fazla şiddet ve kaosa sürükleyen bu provokasyonlara karşı birlikte hareket etme çağrısı yapıldı.

FİLİSTİN

Filistin devlet başkanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun açıklamaları "uluslararası kararlar ile uluslararası hukukun ihlali, devletlerin egemenliğine ve bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik bir saldırı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, söz konusu açıklamaların "kabul edilemez olduğu, İsrail'in yayılmacı ve sömürgeci politikasının da bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği" kaydedildi.

YEMEN

Yemen Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "İsrail Başbakanı'nın, 'Büyük İsrail' vizyonu olarak adlandırdığı şeyle övünmesinin şiddetle kınandığı" ifade edildi.

Bunun, "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve uluslararası toplumun iradesine açık bir meydan okuma" olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu politikalarının devam etmesinin bölgeyi daha fazla gerginliğe ve istikrarsızlığa sürükleyeceği uyarısı yapıldı.

NETANYAHU "TARİHİ VE MANEVİ BİR MİSYON ÜSTLENDİĞİNİ" İDDİA ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail" vizyonuna karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa bir süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail” ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, günümüz İsrailinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.