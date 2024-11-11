Ariana Grande'nin filmine özel üretilen oyuncaklara yanlışlıkla porno sitesi adresi eklendi

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Ünlü şarkıcı Ariana Grande, çocukluğundan beri hayalini kurduğu film kadrosunda istediği başrolü aldı.

Wicked filminde "Glinda" rolünü alan ünlü şarkıcı, galada oyunculuğu ile herkesi mest etmişti.

Vizyona girmesi beklenen film ile ilgili beklentiler yüksekken, kampanya çalışması sırasında kötü bir hata yapıldı.

OYUNCAKLA PORNO SİTESİ ADRESİ EKLENDİ

Wicked filmiyle ilgili olarak piyasaya sürülen özel oyuncak bebeklerin ambalajına yanlışlıkla pornografik bir web sitesi adresi basıldı.

Oyuncak şirketi Mattel, konuyla ilgili olarak harekete geçildiğini duyurdu.

Hafta sonu boyunca sosyal medya kullanıcılarının, oyuncak bebeklerin ambalajlarında "wickedmovie.com" yerine "wicked.com" adresinin yer aldığı fotoğrafları internette paylaşmaya başlamasıyla hata ortaya çıktı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Pornografik sitenin adresi, Wicked filminin ana karakterleri olan ve film uyarlamasında sırasıyla Ariana Grande ve Cynthia Erivo tarafından canlandırılan Glinda ve Elphaba bebeklerinin kutularının üzerine basılmıştı.

Oyuncakları üreten firma Mattel, pazar günü hatayı kabul eden bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Mattel, özellikle ABD'de satılan Mattel Wicked koleksiyonu bebeklerinin ambalajında, tüketicileri resmi WickedMovie.com açılış sayfasına yönlendirmeyi amaçlayan yanlış bir baskıdan haberdar edildi” denildi.

"AMBALAJLARI ATIN"

Ebeveynlere, yanlış basılmış, hatalı web sitesinin çocuklar için uygun olmadığı tavsiye edilir" denilen açıklamada "Ürüne zaten sahip olan tüketicilerin ürün ambalajını atmaları veya bağlantıyı gizlemeleri ve daha fazla bilgi için Mattel müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edilir" ifadeleri kullanıldı.