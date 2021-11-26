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- Arjantin'de binlerce kişi kadına şiddeti protesto ederek yürüyüş düzenledi
Arjantin'de binlerce kişi kadına şiddeti protesto ederek yürüyüş düzenledi
Kadına şiddeti protesto etmek amacıyla toplanan binlerce kişi, Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'ya kadar yürüdü.
- AA & Ensonhaber
- 26.11.2021 - 04:28
- Güncelleme : 26.11.2021 - 04:34
1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM tarafından ilan edilen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne özel, binlerce kişi Arjantin'de bir araya geldi.
DEVLET BAŞKANLIĞI BİNASINA KADAR YÜRÜDÜLER
Başkent Buenos Aires'te sosyal organizasyonların çağrısıyla Ulusal Kongre Binası önünde toplanan ve çoğunluğu kadın olan binlerce kişi, Mayıs Caddesi boyunca Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'ya kadar yürüdü.
GÜVENLİK GÜÇLERİ TEDBİRLERİ ARTTIRDI
Kadınların uğradığı şiddeti protesto etmek için toplanan insanlar, pakartlar açara sloganlar attı.
Caddelerin birçok yerinde tedbirleri arttırarak önlemler alan güvenlik güçleri, gösterileri dikkatle takip etti.