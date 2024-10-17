Haber Merkezi
Arjantin'de yaşanan bir an sosyal medyada gündem oldu.
Bir şahıs, tramvay yolundan geçerken cep telefonuna bakarak dalgın bir şekilde yürüyordu.
Cep telefonu ekranına dalan şahıs, etrafında neler olup bittiğiyle ilgili kafasını kaldırıp bakmadı.
TELEFONA DALDI: TRAMVAY ÇARPTI...
Şahıs o anlarda gelen tramvayın altında az daha kalıyordu.
Hızlı refleksleri sayesinde tramvayın altında kalmaktan son anda kurtulan adamın o anları ise böyle görüntülendi.
İşte saliselerle gelen hayatta kalış...
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