Haberler



Dünya



Arjantin'de telefona bakan adama tramvay çarptı

Arjantin'de telefona bakan adama tramvay çarptı Arjantin'de cep telefonu ekranına dalan bir yaya, hızlı refleksleri sayesinde tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralar ile görüntülendi.