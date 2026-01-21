Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nda

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusundaki anlaşmazlıklar sürerken, İsviçre'nin Davos kentindeki 56. Dünya Ekonomik Forumu'na katıldı.

Donald Trump, burada yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki bazı yerler artık tanınmayacak halde" ifadelerini kullandı.

"SADECE AMERİKA, GRÖNLAND'I KORUYABİLİR"

Venezuela'nın önümüzde 6 ay içerisinde son 20 yıldan daha fazla para kazanacağını söyleyen Trump, yakın zamanda akaryakıt fiyatlarının 2 doların altına düşmesini beklediğini belirtti.

Konuşmasında, Grönland ve Danimarka halkına da seslenen Trump, "Hiçbir ülke ya da ülkeler grubu Grönland'ı ABD haricinde koruyabilecek güce sahip değil." dedi.

Trump'ın açıklamalarından önemli satır başları şunlar:

ABD'de dünyanın görmediği bir ekonomi göreceksiniz. Halk benden çok memnun. Avrupa'yı seviyorum ama Avrupa iyi bir noktaya gitmiyor.



Bizim yaptıklarımızı takip ederek siz de başarabilirsiniz. ABD ekonomisi, IMF'nin öngördüğü büyüme oranının iki katı hızla ilerliyor. Avrupa'daki bazı yerler artık tanınmayacak halde.

"ABD'DE ENERJİ POLİTİKALARINI DEĞİŞTİRDİM"

Avrupa başkentlerinde büyümenin tek yolu kamu harcamalarının artırılması, göçmen sayısının artırılması ve kirli işlerin başka yerlere gönderilmesi ve fosil enerjinin sahte yeşil enerji yerine konulması şeklindeydi.



Sürekli yapılmak istemeyen işleri başkalarının yapmasının istenmesiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde enerji politikalarını değiştirdim. Uykucu Joe Biden döneminde yeni doğalgaz projeleri yüzde 90 azalmıştı. Siz de düşünüyorsunuz neden benzin fiyatları arttı. Birçok yerde galonu 7 dolara çıkmıştı.

"VENEZUELA'DAN 50 MİLYON VARİL BENZİN ALDIK"

Benim liderliğimde Amerikan doğalgaz üretimi günde 130 bin varile çıktı. Sadece Venezuela'dan 50 milyon varil benzin aldık. Saldırı sonrasında büyük bir işbirliğine girdik. Saldırıdan sonra 'hadi anlaşalım' dediler.



Ama Venezuela önümüzdeki 6 ay içerisinde, son 20 yıldan daha fazla para kazanacak. Ülkenin liderliği de çok zekice davrandı ve böylece akaryakıt fiyatı birçok eyalette 2.5 doların altına indi. Yakın zamanda 2 doların da altına inmesini bekliyoruz. Kimsenin yıllardır görmediği fiyatlar bunlar.

"BİZ DÜŞTÜĞÜMÜZDE SİZ DE DÜŞERSİNİZ"

ABD, gezegenin ekonomik motorudur ve Amerika büyüdüğünde tüm dünya büyür. Tarih gösteriyor ki Amerika kötüye gittiğinde bütün dünya da kötüye gider. Biz düştüğümüzde siz de düşersiniz; biz yükseldiğimizde siz de yükselirsiniz.



Enerji santrallerini kapatmak yerine açıyoruz. Etkisiz ve zarar eden rüzgar türbinleri inşa etmek yerine, onları söküyoruz ve yenilerinin yapılmasına onay vermiyoruz. Bürokratları güçlendirmek yerine onları görevden alıyoruz ve onlar da gidip özel sektörde iş buluyorlar.

"YEŞİL ENERJİ PARA KAYBETMEKTİR"

Yeşil enerji para kaybetmektir. Rüzgar tribünü her döndüğünde para kaybediyorsunuz. Almanya yüzde 20 daha az enerji üretiyor. Şimdiki şansölye bu sorunları çözmeye çalışıyor. Elektrik fiyatları da artmış durumda Avrupa'da.



Birleşik Krallık'ta, ellerinde Kuzey Denizi var ve kullanamıyorlar. Düşenin Kuzey Denizi'ne sahipsiniz ve orası bitti diyorlar. Orada daha 500 yıllık petrol var ama çevresel açıdan bakıp bunu imkansız hale getiriyorlar.



Çin, kömürle petrolle, doğalgazla çalışıyor, şimdi petrole de bakıyorlar. Tüm bu rüzgar tribünlerini satıp para kazanıyorlar.

"ŞİMDİ HEM ÜLKEMİZ HEM DÜNYA ÇOK BÜYÜK RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA"

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, biz olmasaydık hepiniz Almanca, biraz da Japonca konuşuyor olurdunuz. Ve Grönland'ı geri verdik, ve şimdi ne kadar da kıymet bilmezler. Şimdi hem ülkemiz hem dünya çok büyük risklerle karşı karşıya. Füzeler, şu anda bahsedemeyeceğim silahlar.



Grönland halkına hem de Danimarka halkına saygı besliyorum. Ama tüm NATO müttefiklerimizin kendi topraklarını savunma hakkı var.

"GÜCÜMÜZÜN NE KADAR FAZLA OLDUĞUNU, VENEZUEALA KONUSUNDA ANLAMIŞLARDIR"

Hiçbir ülke ya da ülkeler grubu Grönland'ı ABD haricinde koruyabilecek güce sahip değil. Bunu iki hafta önce Venezuela'da anladılar diye düşünüyorum.



İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya 6 saatte Danimarka'yı ele geçirmişti, ne kendini ne Danimarka'yı savunamamıştı. Gücümüzün ne kadar fazla olduğunu Venezuela konusunda anladılar sanıyorum.



Grönland, bu çok büyük az gelişmiş bir yer. Ve orası savunmasız kaldı. Orayı verdiğimiz dönem bu kadar kritik değildi. Uluslararası güvenliğimiz için ihtiyacımız var.

"BİDEN, UKRAYNA'YA 350 MİLYAR VERDİ"