Vladimir Zelensky: Başkentin neredeyse yüzde 60'ı elektriksiz

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, uzun yıllardır sürüyor...

Binlerce insanın hayatını kaybettiği savaşta iki taraf arasında henüz bir uzlaşma sağlanamadı.

ENERJİ SORUNLARI ÜZERİNE KONUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemlerde yapılan Rus hava saldırıları nedeniyle ülkesinde yaşanan enerji sorunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Su, elektrik ve ısıtma sorunlarının giderilmesi için hükümet yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Zelensky, en ağır durumun Kiev, Harkiv, Sumi, Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yaşandığını belirtti.

"BAŞKENTİN YÜZDE 60'I ELEKTRİKSİZ"

Kiev'deki çalışmaların daha etkili bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Zelensky, şunları kaydetti:

Bu sabah itibarıyla Kiev'de yaklaşık 4 bin evde hala ısıtma yok. Başkentin neredeyse yüzde 60'ı elektriksiz. Kentin yetkililerinden (belediye) gelen raporlara göre, ilgili ekipler yeterli ama zamana ihtiyaç var. Bu değerlendirmeye katılmıyorum, ek önlemlere, ek kaynaklara ihtiyaç var.

Zelensky, siviller için kurulan ısıtma noktaları ve sıcak yemeklerin hazırlandığı alanlar hakkında İçişleri Bakanlığından bilgi aldığını, sorunları çözmek için müttefik ülkelerle de görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.