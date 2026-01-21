YPG/SDG ateşkese rağmen Suriye ordusuna İHA saldırısı düzenledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu ve YPG/SDG arasında yeniden başlayan çatışmalar, terör örgütünün geri çekilmesi ve ateşkes anlaşmasına varılmasıyla sona ermişti.

Ateşkesin YPG/SDG tarafından gerçekleştirilen bir saldırıyla ihlal edildiği söylendi.

KAMİKAZE İHALARIYLA SALDIRI DÜZENLENDİ

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam varılan ateşkese rağmen YPG/SDG'nin Sırrin beldesi yakınında askeri bir araca saldırı düzenlediği belirtildi.

Kamikaze İHA ile gerçekleştirilen saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

4 GÜNLÜK ATEŞKES

Suriye yönetimi ile YPG/SDG arasında dün, yerel saatle 20.00'de 4 günlük ateşkes ilan edilmişti.

Varılan ateşkesin ardından Ayn el-Arab ve Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke bölgesindeki çatışmalar durmuştu.

AŞİRETLERİN AYAKLANMASIYLA HÜKÜMETİN KONTROLÜ GENİŞLEMİŞTİ

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

ATEŞKES VE ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

ÇATIŞMALAR YENİDEN BAŞLAMIŞTI

YPG/SDG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Şam ile YPG/SDG arasında dün akşam 4 günlük ateşkes kararı alınmıştı.