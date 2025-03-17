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AA

Geçirdiği bronşit rahatsızlığının ağırlaşması üzerine 14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in tedavisi sürüyor.

88 yaşındaki Papa'ya kısa süre önce çift taraflı zatürre teşhisi kondu.

HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜ

Durumun iyi olduğu söylenen ancak tedavisinin hastanede kalma koşulu gerektirdiğini söyleyen yetkililer, ruhani liderin güncel bir fotoğrafını yayınladı.

TANGOLU MORAL DESTEĞİ

Papa'nın hastanede kalıyor olması Katolik inanca sahip kesimler için büyük bir şanssızlık olarak görülüyor.

Bu şanssızlığı kırmak için Gemelli Hastanesi önünde toplanan Arjantinli dansçılar, Papa'ya destek amaçlı tango performansı sergiledi.

Dansçıların performansı kimi kesimler tarafından eleştirilerin hedefi olsa da bazıları, bu performansın Papa'nın ruhuna iyi geleceğini savundu.