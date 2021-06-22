Armin Laschet: Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği mümkün değil

Başbakan adayı Laschet'in, Ankara'nın Avrupa Birliği'ne üyeliği konusundaki görüşü ortaya çıktı.

Almanya'da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adaylığına, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet seçilmişti.

"Türk Armin" olarak bilinen Laschet, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başbakanlığı görevinde bulunuyor ve Türk toplumuna yakınlığıyla biliniyor.

"TÜRKİYE AB'YE ÜYE OLAMAZ"

Ancak Laschet'in, Avrupa Birliği (AB) konusunda Türkiye'ye "mesafeli" olduğu CDU ve CSU'nun seçim programında ortaya çıktı.

Birliğe alınacak yeni üyelerle Brüksel'in "zayıflatılmamasının" savunulduğu programın bir bölümünde, "CDU ve CSU iktidarında Türkiye, Avrupa Birliği'ne asla üye olamaz." denildi.

"İŞ BİRLİĞİ YAPALIM AMA..."

Ankara'nın Almanya ve AB için stratejik öneme sahip olduğu belirtilirken, "Türkiye ile sıkı iş birliği ve yapıcı eleştirel diyalog istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu programda, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir perspektife ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

"İktidarımızda Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği mümkün olmayacaktır. Bunun yerine Türkiye ile daha sıkı ortaklık üzerinde uzlaşacağız." ifadeleriyle Türkiye'ye yönelik politika gözler önüne serildi.

ARMIN LASCHET KİMDİR

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Aachen kentinde 1961'de doğan Armin Laschet, 1981-1987 döneminde Münih ve Bonn üniversitelerinde hukuk, 1987-1988'de gazetecilik eğitimi aldı.

Laschet, 1994'e kadar Bavyera’da serbest gazeteci olarak çalıştı, aynı zamanda dönemin Federal Meclis Başkanı Rita Süssmuth'a danışmanlık, 1994-1998'de Federal Mecliste, 1999-2005'te Avrupa Parlamentosunda milletvekilliği yaptı.

CDU GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ

Laschet, 2005-2010 döneminde Kuzey Ren-Vestfalya'da Aile, Kadın ve Uyum Bakanlığı'nı üstlendi. Bu görev kapsamında eyalette yaşayan Türklerle yakın ilişki kuran Laschet, Türk-Alman dostluğuna katkıda bulundu.

Üç çocuk babası Laschet, 2017'de yaklaşık 18 milyon nüfusla Almanya'nın en yoğun nüfusuna sahip Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Başbakanı oldu.

Laschet, 16 Ocak 2021'de CDU Genel Başkanı seçildi.

MERKEL YENİDEN ADAY OLMAYACAK

Mevcut Başbakan Angela Merkel, yerel ve eyalet düzeyinde yapılan seçimlerde, CDU'nun oy kaybetmesi üzerine Ekim 2018'de sürpriz bir şekilde başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.