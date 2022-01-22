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    Arnold Schwarzenegger kaza yaptı

    "Terminatör" filmleriyle hafızalara kazınan Hollywood yıldızı ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger trafik kazası geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 14:30
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    Arnold Schwarzenegger kaza yaptı

    Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı ve Kaliforniya'nın eski valisi Arnold Schwarzenegger, kaza yaptı.

    Schwarzenegger'in kontrolündeki GMC Yukon SUV aracın, Sunset Bulvarı ve Allenford Bulvarı'nda kesişiminde kırmızı bir Toyota Prius'a çarptığı bildirildi.

    Ünlü oyuncunun kırmızı ışıkta geçtiği iddia edildi.

    YARALI KURTULDU

    Dört aracın karıştığı trafik kazasında 74 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis, kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.

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