Artık sadece kadınlar değil! O ülkede erkekler de evlilikte soyadını değiştirebilecek

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, evlilikte yalnızca kadınlara tanınan soyadı hakkı kanununda köklü bir değişikliğe gitti.
Mahkeme, yalnızca kadınlara tanınan soyadı hakkını erkekler için kısıtlanmasını cinsiyet eşitliğine aykırı bularak dikkat çeken bir karara imza attı.
“1992 tarihli Doğum ve Ölüm Kayıt Yasası"nda yer alan, erkeklerin eşlerinin soyadını doğrudan alamamasına neden olan hükümlerin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verildi.
EŞİTLİĞİ İHLAL EDİYOR
Mahkeme tarafından söz konusu uygulamanın eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle artık erkeklerin de evlilik sırasında tıpkı kadınlar gibi eşlerinin soyadını alabileceği yönünde karar verildi.
Ayrıca isteyen çiftler çift soyadı uygulamasını da tercih edebilecek.