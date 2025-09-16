Abone ol: Google News

Artık sadece kadınlar değil! O ülkede erkekler de evlilikte soyadını değiştirebilecek

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi dikkat çeken bir kararla dünya gündemine oturdu. Uzun yıllardır yalnızca kadınlara tanınan soyadı hakkı artık erkeklere de tanınacak. Yeni kararla birlikte erkekler de evlilikte eşlerinin soyadını alabilecek.

Yayınlama Tarihi: 16.09.2025 11:22
Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, evlilikte yalnızca kadınlara tanınan soyadı hakkı kanununda köklü bir değişikliğe gitti.

Mahkeme, yalnızca kadınlara tanınan soyadı hakkını erkekler için kısıtlanmasını cinsiyet eşitliğine aykırı bularak dikkat çeken bir karara imza attı.

“1992 tarihli Doğum ve Ölüm Kayıt Yasası"nda yer alan, erkeklerin eşlerinin soyadını doğrudan alamamasına neden olan hükümlerin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verildi.

EŞİTLİĞİ İHLAL EDİYOR

Mahkeme tarafından söz konusu uygulamanın eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle artık erkeklerin de evlilik sırasında tıpkı kadınlar gibi eşlerinin soyadını alabileceği yönünde karar verildi.

Ayrıca isteyen çiftler çift soyadı uygulamasını da tercih edebilecek.

