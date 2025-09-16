Artık sadece kadınlar değil! O ülkede erkekler de evlilikte soyadını değiştirebilecek Güney Afrika Anayasa Mahkemesi dikkat çeken bir kararla dünya gündemine oturdu. Uzun yıllardır yalnızca kadınlara tanınan soyadı hakkı artık erkeklere de tanınacak. Yeni kararla birlikte erkekler de evlilikte eşlerinin soyadını alabilecek.