Aşırı sağcı Ben-Gvir'in yeniden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atandı

AA & Ensonhaber

İsrail Meclisi'nde Gazze'ye saldırıların yeniden başlamasıyla hükümete geri dönen aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'in yeniden Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atanmasına yönelik oylama yapıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre oylamada 65 İsrailli milletvekilinin karara evet oyu verirken 46 milletvekilinin ise olumsuz oy kullandığı aktarılırken Ben-Gvir'in yeniden Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atanmasının onaylandığı kaydedildi.

Ben-Gvir'in yemin ederek İsrail hükümetine katıldığı belirtildi.

İsrail'de kabine, 18 Mart Salı akşamı Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını onaylamıştı.

ATEŞKES UYGULAMAYA GİRİNCE İSTİFA ETMİŞTİ

Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu sık sık vurgulamış, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta ise Yahudi Gücü Partisi'nden bakanlarla hükümetten istifa ettiğini duyurmuştu.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırılara yeniden başlamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ben-Gvir, saldırıların başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi ve Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden yapılan ortak açıklamada ise Ben-Gvir ile partisinin hükümete geri dönmesi yönünde anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.