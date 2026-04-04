Azerbaycan, İran'a yeniden insani yardım gönderdi

Orta Doğu; ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş devam ediyor.

İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat tarihinde bu yana 2 defa insani yadrım gönderen Azerbaycan, 3'üncü yardım tırlarını da bugün gönderdi.

TOPLAM 200 TON İNSANİ YARDIM

Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) haberine göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda, İran'a insani yardım gönderildi.

İran'a yönelik yapılan insani yardımın toplam hacmi 200 ton oldu.

Yardım kapsamında 190 ton gıda ve erzak, 7 ton ilaç ile 3 ton tıbbi malzeme yer aldı.

10 TIR SEVK EDİLDİ

İnsani yardım malzemeleri 10 tır ile sevk edildi.

Azerbaycan daha önce de İran'a gıda ve ilaç yardımında bulunmuştu.