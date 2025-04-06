Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Le Pen: Martin Luther King'i örnek alacağız

İHA

Fransa'da geçtiğimiz ay yolsuzluktan suçlu bulunan ve 5 yıl siyasi yasak cezası verilen aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, başkent Paris’te destekçileri ile bir araya geldi.

"MARTIN LUTHER KING'I ÖRNEK ALACAĞIZ"

Le Pen, yaptığı konuşmada ABD’li sivil hak savunucusu Martin Luther King Jr.'ı hatırlatarak, "Martin Luther King'i örnek alacağız. Mücadelemiz barışçıl ve demokratik olacak. Sivil hakları savunan King gibi direneceğiz" dedi.

Le Pen destekçileri, ellerinde Fransa bayrakları sallayarak, "Kazanacağız" sloganları attı.

Organizatörlere göre 15 bin kişinin katıldığı iddia edilen protestonun resmi katılım sayısı açıklanmadı.

LE PEN'İN SİYASİ GELECEĞİ

Mahkeme, 56 yaşındaki Le Pen’i o dönemde Avrupa Birliği (AB) milletvekili olan 8 kişi ve 12 parlamento yardımcısı ile AB fonlarını zimmete geçirmekten suçlu bulmuştu.

Mahkeme tarafından 2 yılı ertelenmiş 4 yıl hapis cezası ve 100 bin euro para cezasına çarptırılan Le Pen, mahkemenin 5 yıl siyasi yasak kararı alması nedeniyle 2027'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacak.

Fransa Yüksek Mahkemesi, Le Pen hakkındaki temyiz kararını 2026 yazında açıklayacak.