Japonya’da Takaiçi Sanae yeniden başbakan

Japonya’da erken genel seçimlerin ardından toplanan mecliste yapılan oylamada, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Takaiçi Sanae, ülkenin 105’inci başbakanı seçildi. İkinci kez başbakanlık görevine gelen Takaiçi’nin, hafta içinde yeni kabinesini açıklaması bekleniyor.

354 OYLA YENİDEN GÖREVE

Kyodo ajansının aktardığına göre, 8 Şubat’ta yapılan erken genel seçimin ardından meclis, yeni başbakanı belirlemek üzere toplandı.

465 sandalyeli mecliste yapılan oylamada Takaiçi, kullanılan 464 oyun 354’ünü alarak yeniden başbakan seçildi. Ana muhalefetteki Merkezci Reform İttifakı (CRA) lideri Ogawa Junya ise 50 oyda kaldı.

Erken seçimde sandalye sayısını 198’den 316’ya yükselten LDP, mecliste üçte iki çoğunluk anlamına gelen 310 sandalye eşiğini aşarak güçlü bir konum elde etti. Bu çoğunluk, yasa tasarılarının geçirilmesi ve anayasa değişikliği sürecinin başlatılması açısından kritik önem taşıyor.

JAPONYA'NIN İLK KADIN BAŞBAKANI

Ekim 2025’te önce parti liderliğine seçilen, ardından meclis oylamasıyla ülkenin ilk kadın başbakanı olan Takaiçi, bu ünvanını sürdürüyor.

Takaiçi liderliğindeki LDP, savaş sonrası Japon siyasetinde ilk kez bu ölçekte bir seçim başarısı elde eden parti olarak kayda geçmişti.

TAKAİÇİ SANAE KİMDİR

1961 yılında Nara eyaletinin Yamatokoriyama kentinde doğan 64 yaşındaki Takaiçi, Kobe Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1984’te mezun oldu.

1987’de bir ABD Kongre üyesinin ofisinde görev yapan Takaiçi, 1989’da Matsushita Hükümet ve Yönetim Enstitüsü’nü tamamladı. Bir dönem TV Asahi ve Fuji TV’de program sunuculuğu da yapan Takaiçi, Panasonic’in kurucusu Matsuşita Konosuke ile görüşmesinin ardından siyasete yöneldi.

1993’te bağımsız aday olarak Temsilciler Meclisi’ne giren Takaiçi, daha sonra LDP’ye katıldı. İlk Abe Şinzo kabinesinde Okinawa ve Kuzey Topraklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı görevlerini üstlendi.

2014-2017 ve 2019-2020 yıllarında İçişleri ve İletişim Bakanlığı yapan Takaiçi, iki dönem LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanlığı görevinde bulundu. Kişida Fumio kabinesinde ise Ekonomik Güvenlik Bakanı olarak görev aldı.

30 yılı aşkın siyasi kariyerinde 10 kez meclise giren Takaiçi’nin, öğrencilik yıllarında bir heavy metal grubunda davul çaldığı, Japon dövüş sanatlarını izlemeyi ve tüplü dalışı sevdiği biliniyor.