Euro
10.3293
-0.05%
Dolar
8.6606
0.12%
Altın
496.1
0.27%
Borsa
1.41
0%
Bitcoin
294.842
1.81%
EXEN Coin
29.13
3.48%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Aşkabat, yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı kenti oldu

    Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, 2021'de yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı kenti oldu. Geçen yılın birincisi Hong Kong, ikinci sırada yer aldı.
    • REUTERS
    • 23.06.2021 - 07:25
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 07:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aşkabat, yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı kenti oldu

    Danışmanlık şirketi Mercer, yabancı çalışanlar için "2021 yılı Yaşam Maliyeti Araştırması"nın sonuçlarını yayımladı.

    Araştırmada, 209 kentteki konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence gibi kalemlerin maliyetleri ölçüldü.

    1 MİLYON NÜFUSLU AŞKABAT

    Buna göre, yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı kenti, 1 milyonluk nüfusuyla Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat olurken, onu geçen yılın birincisi Hong Kong, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Japonya'nın başkenti Tokyo izledi.

    Aşkabat'ın listede birinci olmasının nedeni olarak ülkedeki yüksek enflasyon gösterildi.

    Aşkabat, yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı kenti oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir