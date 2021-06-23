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Aşkabat, yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı kenti oldu

Aşkabat, yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı kenti oldu

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, 2021'de yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı kenti oldu. Geçen yılın birincisi Hong Kong, ikinci sırada yer aldı.