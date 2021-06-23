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Aşkabat, yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı kenti oldu
Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, 2021'de yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı kenti oldu. Geçen yılın birincisi Hong Kong, ikinci sırada yer aldı.
- REUTERS
- 23.06.2021 - 07:25
- Güncelleme : 23.06.2021 - 07:30
Danışmanlık şirketi Mercer, yabancı çalışanlar için "2021 yılı Yaşam Maliyeti Araştırması"nın sonuçlarını yayımladı.
Araştırmada, 209 kentteki konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence gibi kalemlerin maliyetleri ölçüldü.
1 MİLYON NÜFUSLU AŞKABAT
Buna göre, yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı kenti, 1 milyonluk nüfusuyla Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat olurken, onu geçen yılın birincisi Hong Kong, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Japonya'nın başkenti Tokyo izledi.
Aşkabat'ın listede birinci olmasının nedeni olarak ülkedeki yüksek enflasyon gösterildi.