AstraZeneca: Korona aşısı bir yıl koruyabilir

İngiliz ilaç şirketi, aşıları teslim etmek için ekim ayını işaret etti.

Koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, AstraZeneca'nın potansiyel koronavirüs aşısının yaklaşık bir yıl koruma sağlayabileceği belirtildi. Açıklama, İngiliz ilaç üreticisinin CEO'su Pascal Soriot'tan geldi.

Soriot, Belçika'da yayın yapan Bel RTL'ye yaptığı açıklamada, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının insanlar üzerinde denemelerine başlandığını söyledi.

ASTRAZENECA'DAN BİR YIL TAHMİNİ

Şirket tarafından yapılan birinci aşama testlerin yakında sona ereceğini ve üçüncü aşama testlere başlandığını ifade eden Soriot, "Yaklaşık bir yıl koruyacağını düşünüyoruz." dedi.

AB İLE 400 MİLYON DOZ AŞI ANLAŞMASI

AstraZeneca, Avrupa Birliği'ne 400 milyon doza kadar potansiyel aşı sağlamak için Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda ile anlaşmalar imzaladığını, cumartesi açıklamıştı. Şirket, ayrıca İngiltere ve ABD ile de anlaşma yaptı.

Soriot, "Her şey yolunda giderse, ağustos/eylül aylarında klinik deneylerin sonuçlarını alacağız. Paralel olarak üretim yapıyoruz. Her şey yolunda giderse ekimden itibaren (aşıları) teslim etmeye hazır olacağız." dedi.