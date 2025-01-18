Ateşkesi ihlal eden İsrail'e Hizbullah lideri Kasım'dan sert çıkış

AA

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail'in zalim saldıları sürerken, Gazze ile İsrail arasında bir kez daha ateşkes konusu gündeme geldi.

Masaya oturmayı kabul eden İsrail'in sorunlar çıkarması sonrası Ateşkesi ihlal eden İsrail'e Hizbullah lideri Kasım'dan dikkat. çeken bir açıklama geldi.

"İSRAİL'İN TEHLİKELİ PLANI"

Hizbullah'tan yapılan açıklamaya göre Kasım, katıldığı bir video konferansta "direniş güçleri ve Filistin halkının İsrail'in tehlikeli planını boşa çıkardığını" söyledi.

Kasım, "Lübnan'da Hizbullah'ın saldırılarının Gazze'nin zaferine katkı sağladığını" savundu.

İsrail'in Hizbullah'ı bitirme hedefine ulaşamadığını belirten Kasım, Lübnan'da direnişin güçlü bir şekilde varlığını sürdürdüğünü belirtti.

"SİZİ SABRIMIZI SINAMAMAYA DAVET EDİYORUM"

Kasım, İsrail'in ateşkese yönelik ihlalleri hakkında, "Anlaşmadan sorumlu Lübnan devleti ile uluslararası destekçilere fırsat vermek için ihlallere karşı sabrettik. Sizi sabrımızı sınamamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Hizbullah lideri, İsrail'in ateşkese yönelik işlediği yüzlerce ihlale ilişkin "bu böyle devam edemez" dedi ve Lübnan devletine kararlı olma çağrısı yaptı.

Kasım, anlaşmanın sadece Litani Nehri'nin güneyinde olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı çerçevesinde bu bölgeden çekildiklerini ifade etti.

"HİÇKİMSE BİZİ ÜLKEDE SİYASETE KATILMAKTAN ALIKOYAMAZ"

Saldırıların sonuçlarının iç politikaya yansıtılmaması gerektiğini ifade eden Kasım, "siyasi yol ile direnişin" ayrı olduğunu savundu.

Kasım, Hizbullah ve Emel Hareketi olarak Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın seçilmesine katkı sağladıklarını belirterek, "Hiçkimse bizi ülkede siyasete katılmaktan alıkoyamaz." dedi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.