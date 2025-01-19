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AA

Gazze, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalarak büyük bir insani kriz yaşadı.

Bu süreçte, binlerce sivil hayatını kaybetti, on binlercesi yaralandı ve yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Özellikle Refah bölgesinde, İsrail'in saldırıları nedeniyle 360 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat sonrası Gazze’de ateşkes başladı.

REFAH'TAKİ YIKIM GÖRÜNTÜLENDİ

Ateşkesin ardından İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine yaşanan dönüş ve bölgede oluşan yıkım görüntülendi.

İSRAİL TANKLARI BÖLGEDEN AYRILDI

İsrail ordusuna ait tanklar, Refah'ın Al Dawar bölgesinden ayrıldığı görüldü.