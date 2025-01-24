Ateşkesin ardından Gazze'ye 653 insani yardım tırı girdi

İHA

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi sürüyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan tırların kuzeydeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı, Zikim Sınır Kapısı ve güneydeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan girmeye devam ettiği bildirildi.

653 YARDIM TIRI GİRİŞ YAPTI

Bölgeye ateşkesin beşinci günü olan 23 Ocak'ta 653 insani yardım tırının giriş yaptığı aktarıldı.

Yardımların daha önce ulaşılması zor olan bölgelere gönderildiği belirtildi. Sahadaki çalışma şartlarının önemli ölçüde iyileştiği ifade edildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne giren yardımların büyük kısmını gıda malzemelerinin oluşturduğu, önümüzdeki günlerde daha fazla ilaç, barınma malzemesi, su, sanitasyon ve hijyen malzemesinin de gönderilmesinin beklendiği kaydedildi.

DÜZENLİ YARDIM GİRİŞİ

Öte yandan, ateşkesin ilk günü 19 Ocak'ta bölgeye 630, ikinci gününde 915, üçüncü gününde 897, dördüncü gününde 808 insani yardım tırı giriş yapmıştı.