Ateşkesten bu yana Gazze'ye 2 bin 857 yardım tırı girdi

AA & Ensonhaber

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümetinden adını vermek istemeyen bir yetkili, 1586 yardım tırının Gazze Şeridi'nin merkezi ve güneyine ulaşırken 1271 tırın ise Gazze kent merkezi ile kuzey kesimine girdiğini bildirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insani durumun yakıt ve temel malzemeler bakımından hâlâ acil ve kapsamlı desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan yetkili, halkın acil ihtiyaçlarını karşılamak için geri kalan yardım tırlarının gelişini hızlandırmanın önemine işaret etti.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında 300'ü kuzeye olmak üzere günde 600 insani yardım tırının Gazze Şeridi'ne girmesi ve anlaşmanın başlamasından 7 gün sonra Refah Sınır Kapısı'nın açılması öngörülüyordu.

Ancak rakamlar üzerinde anlaşmaya varılandan daha az tırın girdiğini gösterirken anlaşmalara rağmen yardım tırlarının İsrail'in engellerine takıldığını gösteriyor.

47 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ CAN VERDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 283 Filistinli öldü, 111 bin 472 kişi yaralandı.

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.