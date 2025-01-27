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AA

İsrail katliamları bitti, ateşkes maddeleri hayata geçiriliyor.

Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinli, güneyden kuzeydeki topraklarına dönüyor.

İsrail'in Gazze Şeridinin kuzeyi ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan Filistinlilerin geçişine yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) izin vereceğinin açıklanmasının ardından binlerce Filistinli, yanlarına alabildiği eşyalarla Reşid Caddesi'nden kuzeye doğru yürümeye başladı.

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FARKLI GÜZERGAHLAR DA AÇILACAK

Ayrıca anlaşmaya göre Gazze'nin kuzeyine Selahaddin Caddesi üzerinden geri dönüşler ise yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başlıyor. Selahaddin Caddesi üzerinden dönüşlerin yaya değil, sadece araçlarla yapılması planlanıyor.

Gazze'nin güneyinden kuzeyine dönüşte kullanılacak araçların geçiş noktasında, bir ABD'li özel güvenlik şirketi tarafından denetim yapılacağı belirtiliyor. Selahaddin Caddesi üzerinde İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) uçuş yaptığı aktarılıyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki yapıların yüzde 80-90'ı yıkılmış olsa da 15 ay boyunca defalarca yerinden edilen Filistinliler, topraklarına dönmek istediklerini vurguluyor.

HAMAS'TAN GERİ DÖNÜŞ AÇIKLAMASI

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze halkını "kutlu, mübarek geri dönüşlerinden dolayı" tebrik etti.

Açıklamasında Rişk, "Bu büyük bir gün. Göçe zorlananların kuzeye geri dönüş manzarası, İsrail işgalinin Filistin halkını yerinden etme konusundaki tüm hayallerini ve yanılgısını paramparça ediyor." ifadesini kullandı.

İSRAİLLİ BAKANIN YORUMU: HAMAS'IN ZAFERİ

Bir açıklama da İsrail tarafından geldi...

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, zorla yerinden edilen Filistinlilerin bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmeye başlamasına tepki göstererek bunun "Hamas'ın zaferi" olduğu yorumunda bulundu.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmesine tepki gösterdi.

Gazze'yi ikiyi ayıran Netzarim Koridoru'nun bu sabah açıldığı ve binlerce Filistinlinin kuzeye geçişine izin verildiğini anımsatan Ben-Gvir, "Netzarim'in bu sabah açılması ve binlerce Gazzelinin kuzeye geçmesi Hamas'ın zaferinin ve 'pervasız anlaşmanın' (esir takası) bir başka aşağılayıcı yönünün görüntüleridir." yorumunu yaptı.

"ZAFER DEĞİL TESLİMİYET"

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıların başında yaptığı "tam zafere kadar saldırılara devam edecekleri" açıklamasına atıfta bulunan Ben-Gvir, "Bu (Filistinlilerin kuzeye geçişine izin verilmesi) tam zafere benzemiyor, bu tam teslimiyet gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden dönülmesi çağrısı yapan Ben-Gvir, "Savaşa geri dönmeli ve onları yok etmeliyiz!" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKESİ UYGULAYACAĞIZ"

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Netzarim'in açılması ve Filistinlilerin kuzeye dönüşüne ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Katz, Gazze'nin kuzey ve güneyinde ateşkesi "sıkı şekilde uygulayacaklarını" kaydetti.

FİLİSTİNLİLER UZUN SÜRE BEKLEMİŞTİ

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bu sabah zorla yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçişine izin verilmişti.

İsrail askerlerinin işgal ettikleri Netzarim Koridoru'nu açması üzerine binlerce Filistinli, bu sabah itibarıyla Gazze'nin kuzeyine geçmeye başladı.

İsrail, esir takasındaki anlaşmazlık nedeniyle Hamas ile vardığı ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüğünü ihlal ederek, zorla yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Zorla yerinden edilen Filistinlilerin, insan seli biçiminde Gazze'nin kuzeyine geçiş için beklediği havadan çekilen görüntülere yansımıştı.