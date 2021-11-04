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    Atina’da işçiler sokağa indi

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya gelen işçi sendikaları, hükümetin ekonomi politikasını protesto etti.
    • İHA
    • 04.11.2021 - 23:46
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    Atina’da işçiler sokağa indi

    Yunanistan’da işçiler Tüm İşçilerin Mücadele Cephesi (PAME) liderliğinde sokağa indi.

    HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKASINI PROTESTO EDİLDİ

    Başkent Atina’daki Syntagma Meydanı’nda bir araya gelen işçi sendikaları, hükümetin ekonomi politikasını protesto etti. İşçiler, çalışanların gelirlerini önemli ölçüde destekleyecek tedbirlerin bir an önce alınmasını ve toplu sözleşmelerin imzalanmasını talep etti.

    Atina’da işçiler sokağa indi #1

    SLOGANLAR ATILDI

    İşçileri sık sık, "Kapitalistlerin karları için köle olmayacağız" ve "Sensiz bir dişli dönmez” sloganları attılar. Pire Limanı Rıhtımlarındaki Nakliyeciler Sendikası’nın (ENEDEP) Başkanı Markos Bekris yaptığı konuşmada, yakın zamanda 12 saatten fazla çalıştıktan sonra Cosco İskelesi’nde bir meslektaşının kaza sonucu gözlerinin önünde öldüğünü anlattı.

    Bekris, sürekli grevlerin ardından şirketin çalışma saatlerini azalttığını ve çift vardiya çalışmaya zorlamamayı taahhüt ettiğini aktardı.

    Atina’da işçiler sokağa indi #2

    11 KASIM'DA BÜYÜK BİR GREV PLANLADIKLARI DUYURULDU

    Sendikalar, önümüzdeki günlerde protestolara devam edeceklerini ifade ederek, 11 Kasım’da büyük bir grev planladıklarını duyurdu.

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