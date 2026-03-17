Atina’da taksiciler süresiz grevde

Yunanistan’ın başkenti Atina ve çevresindeki Attiki bölgesinde taksiciler, taleplerinin karşılanmaması üzerine süresiz greve gitti. Grev, Attiki Taksiciler Sendikası (SATA) çağrısıyla sabah saat 06.00’da başladı.

TALEPLER NETLEŞMEDİ, ŞOFÖRLER GREVE GİTTİ

Sendika tarafından yapılan açıklamada, süresiz greve çıkılmasının gerekçeleri şöyle sıralandı:

Elektrikli araç kullanımına geçişte kademeli bir planın uygulanması

Şoförlü araç kiralama sistemine ilişkin çerçevenin netleştirilmesi

Taksilerin otobüs şeritlerini kullanabilmesi

Taksicilere uygulanan yüksek vergi yükünün azaltılması

SATA, taleplerin göz ardı edilmemesini ve sektördeki belirsizliklerin giderilmesini istiyor.

GREV SÜRESİZ, ETKİLERİ İZLENİYOR

Grevin süresiz olması, Atina’daki ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Vatandaşlar ve turistler, şehir içi ulaşımda aksamalarla karşılaşabileceği konusunda uyarıldı.