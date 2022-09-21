Atina'da toplu ulaşım çalışanlarından 24 saatlik grev

Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplu ulaşım çalışanları 24 saatlik greve gitti. Maliye Bakanlığı önünde toplanan çalışanlar hükümeti protesto etti.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın Avrupa’da yol açtığı yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle İngiltere, Almanya, İspanya ve Hollanda'da çeşitli sektör çalışanları art arda greve gitti.

Enerji alanında Rusya’ya ciddi oranda bağımlı olan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Moskova yönetimine yönelik 7 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Ancak Rusya’yı cezalandırmak amacıyla yürürlüğe giren ambargolar, yalnız bu ülkeyi değil Avrupa’yı da ciddi oranda ekonomik darboğaza sürükledi.

Şoförler 24 saatlik greve gitti

Bu grev dalgasının son örneği, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşandı. Başkent Atina'da toplu ulaşım çalışanları 24 saatlik greve gitti.

Çalışanlar, sektörün özelleştirmesini kolaylaştıracak yeni yasa tasarısına tepki göstererek bu tasarının işçi hakları açısından da yeni sorunlar oluşturabileceği gerekçesiyle grev kararı aldı.

Otobüs, metro ve tramvay araçları durdu

Grev kapsamında, otobüs, metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçları hizmet vermeyi durdurdu. Çalışanların işe gittiği sabah saatlerinde, başkent sokaklarında yoğun trafik yaşandı.

Çalışanlar Maliye Bakanlığı önünde toplandı

Toplu taşıma çalışanları, tepkilerini dile getirmek amacıyla Maliye Bakanlığı önünde toplandı. Çalışanlar ellerindeki pankart ve dövizlerle yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti.