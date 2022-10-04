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    Avrupa Birliği, elektrik kesintilerine hazırlanıyor

    Lenarcic, yaşanabilecek kesinti durumlarında nasıl hareket edeceklerini planladıklarını anlattı.
    • 04.10.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 11:39
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    Avrupa Birliği, elektrik kesintilerine hazırlanıyor

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, acil durumlar için hazırlık yürütüyor.

    Açıklamayı, Komisyon'un kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic yaptı.

    Lenarcic, Alman medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada, bu kış gerçekleşmesi muhtemel elektrik kesintileri ve diğer acil durumlara hazırlık konusunda uyarılarda bulundu.

    "Afet yardımına ihtiyaç duyulması epeyce olası"

    Ukrayna'daki savaş ve enerji krizi nedeniyle "AB içinde afet yardımına da ihtiyaç duyulması epeyce olası." ifadesini kullanan Lenarcic, bu durumda, AB Komisyonu'nun kendi sivil koruma programı kapsamında yardımı koordine edebileceğini söyledi.

    AB'nin masasındaki iki senaryo

    Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu enerji krizinde iki senaryo üzerinde çalıştıklarını aktaran Lenarcic, şu değerlendirmede bulundu:

    "Elektrik kesintisi gibi küçük bir olaydan yalnızca bir veya az sayıda üye ülke etkilenirse, diğer AB ülkeleri, doğal afetlerde olduğu gibi bizim aracılığımızla jeneratör tedarik edebilir.

    Ancak çok sayıda ülke etkilenirse, AB ülkeleri acil yardım teslimatlarını sınırlamak zorunda kalırsa, ihtiyaçları stratejik rezervimizden karşılayabiliriz."

    Avrupa Birliği, elektrik kesintilerine hazırlanıyor #1

    'Kriz kışı' soruldu

    AA'nın haberine göre, Lenarcic, "Savaş ve enerji krizi karşısında bir kriz kışına mı hazırlanıyorsunuz?" sorusu üzerine, şu ifadeleri kullandı:

    “Evet. Sadece bir kriz durumunda tepki veremeyeceğimizi salgın sırasında öğrenmiştik. Bu nedenle şimdi gelecekteki krizleri tahmin etmeye çalışıyoruz ve tahminimizde oldukça başarılı olduğumuz söylenmelidir.

    Çünkü savaştan önce bile kendimizi kimyasal, biyolojik ve nükleer acil durumlara hazırladık. Şu anda Ukrayna'da tehdit altındaki nükleer santralleri dikkate alarak ülkeye 5 milyon iyot tableti teslim ettik."


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