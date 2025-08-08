Avrupa Birliği: İsrail, Gazze kararını yeniden gözden geçirmeli

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgali planının görüşülüp oylanması için Güvenlik Kabinesi'ni topladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya hesabından, soykırımın devam ettiği Gazze'de bir milyon Filistinlinin yeniden yerinden edilmesine neden olacak 'tamamen işgal' planının onaylandığını duyurdu.

10 saat süren toplantının ardından ordunun Gazze'nin tamamını kontrol altına almak için hazır olacağı açıklandı.

AB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Leyen paylaşımında, şunları kaydetti: