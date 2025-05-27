Avrupa Birliği'nden Donald Trump'a toplantı talebi

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, eğer bir anlaşma yapamazlarsa ya da adil olmayan şekilde muamele görürlerse ABD'ye yönelik ticaret konusunda bir anlaşma belirleme yetkisine sahip olduğunu kaydetti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Avrupa Birliği'nin hızlı bir şekilde toplantı tarihleri belirlemek üzere aradığı bilgisini aldım. Bu olumlu bir gelişme ve umuyorum ki Çin'e yönelik talebimde olduğu gibi sonunda Avrupa ülkelerini de ABD ile ticarete açarlar" ifadelerini kullandı.

Trump, eğer bunu yaparlarsa hem Çin hem de AB'nin çok mutlu ve başarılı olacağını kaydetti.

9 TEMMUZ'A ERTELENDİ

ABD Başkanı Trump, 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını 9 Temmuz 2025'e ertelediğini açıklamıştı.