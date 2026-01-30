Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan ile iş birliği mesajı

Düzenlediği basın toplantısında ülkesinin enerji hatları ve ulaşım bağlantıları konusunda değerlendirmelerde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, tek bir bölgesel enerji alanının oluşturulmasının Güney Kafkasya'yı uluslararası pazarlarda güçlü bir enerji ihracatçısına dönüştürebileceğini söyledi.

Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

Ermenistan'ın enerji sisteminin Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sistemleriyle birleştirilmesi doğru adım olurdu. Ermenistan ve Azerbaycan, ihtiyaçlarından fazla enerji üretim kapasitelerine sahiptir. Bu durum, karşılıklı faydaya dayalı iş birliğinin önünü açmaktadır. Ermenistan, daha geniş pazarlara çıkabilmek için Azerbaycan'ın altyapısını kullanmakla ilgilenmektedir. Buna karşılık Azerbaycan ise Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a ve diğer yönlere elektrik enerjisi transit etme imkanı elde edecektir.

"RUSYA YATIRIM YAPMAK İSTEMEZSE KENDİMİZ YAPARIZ"

Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye'ye uzanan demir yolu hatlarının Ermenistan sınırları içindeki bazı bölümlerinin Rusya tarafından onarılması konusuna da değinerek, "Bu konuyla ilgili yazılı başvuruda bulunduk. Henüz bir yanıt olup olmadığını bilmiyorum ancak genel olarak olumlu sinyaller görüyoruz ve sürecin hızlanmasını umut ediyoruz. Eğer Rusya, yatırım yapmak istemezse bu kesimleri devralırız ve her şeyi kendimiz yaparız" dedi.