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    Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırım paketi

    Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırım paketi

    AB Komisyonu, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını içeren yeni yaptırımlar teklif etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 10:46
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    Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaşta 2 aydan fazal bir süre geride kaldı.

    Bu süreç binlerce insanın hayatına mal olurken, Avrupa yeniden bir mülteci krizinin ortasına düştü.

    Savaşla beraber Avrupa ülkeleri ve ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları küresel çapta ekonomide, özellikle de enerji sektöründe krizlere neden oldu.

    Rus petrolü yasaklanıyor

    Bu kapsamda Avrupa Birliği (AB), yeni bir yaptırım paketi üzerindeki çalışmayı bitirdi.

    AB Komisyonu, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını içeren yeni yaptırımlar teklif etti.

    Oylama yapılacak

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, söz konusu teklifi Komisyon'a sunduklarını söyledi.

    Teklif, 27 AB ülkesi tarafından oylanacak. Oylama sonucunun, Rus petrolünün yasaklanması yönünde olması bekleniyor.

    Avrupa Birliği nden Rusya ya yeni yaptırım paketi #1

    Kademeli geçiş süreci

    Von der Leyen, parlamentodaki konuşmasında teklife ilişkin, "Deniz yolu ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine edilmiş tüm Rus petrolü için tam bir ithalat yasağı getirecek." dedi.

    Kademeli bir geçiş sürecinden bahseden aynı AB yetkilisi, "Bu nedenle, altı ay içinde Rusya'nın ham petrol tedarikini ve yıl sonuna kadar rafine ürünlerini aşamalı olarak kaldıracağız." diye konuştu.

    "Kolay olmayacak ama..."

    Attıkları adıma ilişkin sosyal medya hesabından da açıklama yapan von der Leyen, "Nihayetinde Rus petrolünün yasaklanmasını öneriyoruz. Net olalım: kolay olmayacak. Ama üzerinde çalışmak zorundayız.

    Rus petrolünü düzenli bir şekilde aşamalı olarak kaldırdığımızdan emin olacağız. Ekonomilerimiz üzerindeki etkiyi en aza indirirken, Rusya üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

    Avrupa Birliği nden Rusya ya yeni yaptırım paketi #2

    İki ülke muaf tutulabilir

    Macaristan ve Slovakya'nın, Rus petrolünü satın alma ambargosundan muaf tutulması ise görüşülmeye devam ediyor. Macaristan, bu durumun kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu söylemişti.

    Öte yandan, Avrupa Komisyonu'na önerilen diğer tedbirler şu şekilde sıralandı:

    Yaptırım kapsamındaki diğer kişi ve kuruluşlar

    "Buça'da savaş suçları işlemekle suçlanan ve Mariupol kuşatmasından sorumlu olan yüksek rütbeli subayların ve diğer kişilerin listesi. Üç Rus devlet medya kuruluşunun AB yayın araçlarından yasaklanması.

    Rusya'nın en büyük bankası olan SberBank'ın diğer iki büyük bankayla birlikte Swift ödeme sisteminden çıkarılması."

    "Ukrayna'ya karşı özel bir sorumluluğumuz var"

    Avrupa'nın Ukrayna'ya karşı özel bir sorumluluğu olduğunu dile getiren Ursula von der Leyen, ayrıca bu ülke için "iddialı bir kurtarma paketi" önerdiklerini ifade etti.


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