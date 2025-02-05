Avrupa Birliği'ne İsrail'in işgal ettiği bölgelerle ticareti yasaklama çağrısı

AA & Ensonhaber

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü'nün de bulunduğu 160'ı aşkın uluslararası sivil toplum kuruluşu ve sendikanın Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta uluslararası hukuka uyulması ve Avrupa'nın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verdiği desteğin sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın Temmuz 2024'te aldığı ve İsrail'in işgalini hukuka aykırı bulan kararına atıfta bulunulan mektupta AB politikalarının halihazırda uluslararası yükümlülükleri ihlal ettiği ifade edildi.

"AB'NİN TİCARETİ YASAKLAMASI GEREKİYOR"

Gasbedilmiş topraklarda üretilen malların AB pazarına girişine izin verildiğine işaret edilen mektupta AB'nin eylemlerini yasal taahhütleriyle uyumlu hale getirmesi ve insan hakları ihlalleriyle bağlantılı yerleşimlerle ticareti yasaklaması gerektiği belirtildi.

AB'nin defalarca söz konusu yerleşim yerlerini yasa dışı olarak nitelendirip kınadığı anımsatılarak şu değerlendirmede bulunuldu:

AB, bu yerleşimlerle ticaret yapmaya ve iş yapılmasına izin vermeye devam ederek yerleşimlerin sürdürülmesi ve genişletilmesiyle kaçınılmaz şekilde iç içe geçmiş olan ciddi insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinin sürdürülmesine yardımcı olmaktadır.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.