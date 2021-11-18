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- Avrupa Parlamentosu komitesi, Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon euro desteği onayladı
Avrupa Parlamentosu komitesi, Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon euro desteği onayladı
- AA
- 18.11.2021 - 15:23
- Güncelleme : 18.11.2021 - 15:39
Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Komitesi, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programa yaklaşık 150 milyon euro ek kaynak sağlanmasına onay verdi.
AP Bütçe Kontrol Komitesi, Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 bütçesinde değişikliğe giderek Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilave insani destek sağlanmasının 29 "evet" oyuyla kabul edildiğini açıkladı.
İNSANİ YARDIMIN DEVAMI AMAÇLANIYOR
Türkiye'nin yaklaşık 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu bütçe değişikliğinin savunmasız kişilere insani yardımın devamını amaçladığı kaydedildi.
150 MİLYON EUROLUK DESTEK
Açıklamada, söz konusu değişiklikle sağlanacak 150 milyon euroluk kaynağın Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programını kapsamındaki nakit desteğini finanse edeceği belirtildi.
Bütçe değişikliğinin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu'nda da onaylanması gerekiyor.