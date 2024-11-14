Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden 'Rus fosil yakıt'ına ilişkin yasaklama talebi

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AP Genel Kurul oturumu Brüksel'de düzenlendi.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Rus fosil yakıtların her türlü ithalatının Avrupa Birliği (AB) genelinde yasaklanması çağrısı yaptı.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda oy çokluğuyla kabul edilen kararda, Rusya'nın AB, G7 ve uluslararası yaptırımlara rağmen ham petrol ve petrol ürünlerini yurtdışına ihraç etmek için sigortasız ve mülkiyeti belirsiz eski tankerler kullandığı belirtildi.

Kararda, bu tankerlerin Ukrayna'da savaşın sürdürülmesi için kritik mali destek sağladığı kaydedildi.

DAHA KATI CEZALARIN UYGULANMASI TALEP EDİLDİ

Bir sonraki AB yaptırım paketlerinde bu tankerlerin sahipleri, işletmecileri, yöneticileri ve sigorta şirketlerini de kapsayacak şekilde tedbirler alınması çağrısında bulunulan kararda, AB ülkelerinin limanlarında daha sıkı gözetim yapılması, AB sularında bulunan yasa dışı yüklere el konulması ve doğrulanmış sigortası olmayan gemiler için daha katı cezalar uygulanması istendi.

Kararda, G7 ülkelerine, Rusya'nın tam fiyattan petrol satmasını sağlayan boşlukların önüne geçmek için Rus petrolü üzerindeki fiyat sınırını sıkılaştırmaları çağrısı yapıldı.

AB ÇAPINDA YASAKLANMASI ÇAĞRISI YAPILDI

Rusya'dan yapılan her türlü ithalatın devam etmesinin yaptırımlara ve AB'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe zarar verdiği savunulan kararda, LNG de dahil olmak üzere Rus fosil yakıtların ithalatının AB çapında yasaklanması çağrısında bulunuldu.

Kararda, diplomatik çözümlerin etkisiz kalması halinde AB'nin Rusya'nın yaptırımları delmesine yardımcı olan üçüncü ülkelerle ilişkilerini yeniden değerlendirmesi tavsiyesi verildi.