Avrupa Parlamentosu: YPG/PKK, DEAŞ ile mücadeleye ciddi katkı sağlıyor

Avrupa Parlamentosu, YPG/PKK'nın bölgede DEAŞ ile mücadeleye ciddi katkılar sağladığını iddia etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yılında "Suriye çatışması-Ayaklanmanın ardından geçen 10 yıl" başlıklı karar tasarını kabul etti.

Kabul edilen tasarıda Türkiye'yi bölgede işgalci olarak niteleyen AP, YPG/PKK'nın DEAŞ ile mücadelede ciddi katkılar sağladığını iddia etti.

"YPG/PKK DEAŞ İLE MÜCADELEYE CİDDİ KATKI SAĞLIYOR"

AP milletvekilleri, terör örgütü DEAŞ'ın hala bölgede aktif olduğunu belirterek DEAŞ ile mücadele uluslararası koalisyonuna desteklerini ifade etti ve terör örgütü YPG/PKK güdümündeki Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) "bir müttefik olarak DEAŞ ile mücadeleye ciddi katkı yaptığını" savundu.

Suriye'de halka karşı işlenen suçların cezalandırılması için AB ülkelerinin çabalarını artırması talep edilen tasarıda, Suriye halkının yüzde 90'ının fakirlik sınırının altında yaşadığı, halka insani yardımların ulaştırılmasının AB'nin önceliği olması gerektiği vurgulandı.

BÖLGEDEKİ ÜLKELER YARDIMLARA DEVAM ETMELİ

Tasarıda, Suriyelilere yardım sağlayan komşu ülkeler Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'ın dayanışması övülürken AB ülkelerinden bu ülkelerdeki insani yardım programlarına fon sağlamayı sürdürmeleri istendi.

Milletvekilleri, Suriye'nin güvenli olmadığı için dönüşlerin gönüllü olması, Suriyelilere verilen koruma statüsünün değiştirilmemesi gerektiğini kaydetti ve Suriye'de bulunan AB ülkesi vatandaşı çocukların ülkelerine getirilmesini istedi.