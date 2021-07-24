Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
285.360
3.28%
EXEN Coin
24.66
-0.16%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    Almanya'da Delta varyantının oranı yüzde 84’e çıktı

    Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı olan Delta varyantının yeni vakalardaki oranının yüzde 84’e çıktığı bildirildi.
    • AA
    • 24.07.2021 - 02:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da Delta varyantının oranı yüzde 84’e çıktı

    Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yayınlanan raporda Almanya’da son dönemde koronavirüs enfeksiyonlarının büyük bölümünün endişe verici varyantlardan kaynaklandığı belirtildi.

    DELTA VARYANTI YÜZDE 84'E ÇIKTI

    Raporda 5-11 Temmuz'da incelenen yeni vakaların yüzde 84’ünde Delta varyantı, yüzde 12'sinde de Alfa varyantının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

    Delta varyantının ülkede hızla yayıldığına işaret edilen raporda, mayıs ortasında yüzde 2,6 olarak tespit edilen yeni vakalardaki Delta varyantının oranı haziran sonunda yüzde 59'a yükselmişti.

    Almanya da Delta varyantının oranı yüzde 84’e çıktı #1

    ALMANYA'DA VAKA SAYILARI ARTIYOR

    Öte yandan Almanya’da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 89 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 752 bin 592’ye çıktı.

    Son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 91 bin 492’ye yükseldi.

    Almanya da Delta varyantının oranı yüzde 84’e çıktı #2

    Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 13,2 olarak tespit edildi. Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz’da 4,9’e gerileyen bu sayı, 9 Temmuz’da 5,5'e, 16 Temmuz’da 8,6’ya, dün de 12,2'ye yükselmişti.

    Almanya da Delta varyantının oranı yüzde 84’e çıktı #3

    Almanya da Delta varyantının oranı yüzde 84’e çıktı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir