Avrupa'da sıcak rüzgarlar ölüm getiriyor: 2 bin 300 kişi hayatını kaybetti

Artan sıcaklara bağlı olarak Avrupa'da can kayıpları yaşanıyor...

Avrupa'da 12 büyük şehirde mevsim sıcaklıklarının 1-4 derece yükselmesi üzerine, 2 bin 300 kişi hayatını kaybederken bu ölümlerin yüzde 65'inin iklim değişikliğinden kaynaklandığı, fosil yakıt kullanımı terk edilmediği sürece sıcak havaların daha da ölümcül etki yaratmaya devam edeceği ifade edildi.

2 BİN 300 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Imperial College London ve London School of Hygiene & Tropical Medicine (Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu) öncülüğünde hazırlanan analizde 23 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde Avrupa'da yaşanan aşırı sıcak hava dalgalarına bağlı olarak meydana gelen can kayıplarının iklim değişikliği ile bir bağlantısının olup olmadığı incelendi.

SICAKLIKLAR 1 İLA 4 DERECE ARASINDA YÜKSELDİ

Milan, Barselona, Paris, Londra, Roma, Madrid, Atina, Budapeşte, Zagreb, Frankfurt, Lizbon ve Sassari şehirlerinde sıcaklıkların 1-4 derece üzerine çıktığı ölçüldü.

Sıcaklıkla bağlantılı 2 bin 300 ölüm kayıtlara geçerken, bu ölümlerin 1500'ünün doğrudan iklim değişikliğinden kaynaklı olduğu tespit edildi. Barselona, Paris, ve Londra yüksek riskli bölgeler arasında yer alırken, en fazla can kaybı Milan'da yaşandı.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 88'İ 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE

İklim değişikliğinden dolayı gerçekleşen ölümlerin yüzde 88'i 65 yaş üstü bireyler arasında görülürken, 20-64 yaş arasında en az 183 kişinin de aşırı sıcaklardan hayatını kaybettiği bildirildi.

FOSİL YAKIT TÜKETİMİ AZALTILMALI

Avrupa'da sıcaklığa bağlı olarak yaşanan ölümlerin açıklanandan daha fazla olabileceği ifade edilirken, uzmanlar sıcak hava dalgalarından dolayı nüfusun tehlike altında olduğunu vurguladı. Araştırmacılar, sıcak hava dalgalarının şiddetlenmemesi ve can kayıplarındaki artışın önlenmesi için fosil yakıt tüketiminin acil bir şekilde azaltılması gerektiğini ifade etti.

KRİZ DOĞAL AFETLERİ ARTIRABİLİR

Kutuplardaki buzulların hızlı bir şekilde erimesi de iklim krizinin ciddiyetini ortaya koyuyor. Buz tabakalarında meydana gelen incelmenin yer kabuğundaki baskının daha da azalmasına ve bu durumun şiddetli volkanik patlamaları tetikleyebileceğine, krizin doğal afetleri artıran bir tehdit haline geleceği ifade ediliyor.