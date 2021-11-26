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    Belçika'da Uber sürücülerinden protesto

    Brüksel'de Uber faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik yargı kararına tepki gösteren sürücüler, AB Komisyonu önündeki Loi caddesini araçlarıyla kapattı.
    • AA
    • 26.11.2021 - 03:10
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 05:03
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    Belçika'da Uber sürücülerinden protesto

    Brüksel'de üst mahkemenin akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in faaliyetinin durdurulmasına hükmetmesinin ardından Uber sürücüleri, şehrin taksi mevzuatının güncellenmemesi ve bunun kendilerini belirsizlik içinde bırakmasını protesto etti.

    ARAÇLARIYLA TRAFİĞİ KİLİTLEDİLER

    AB Komisyonu önündeki Loi Caddesi'ni bloke eden yüzlerce Uber sürücüsü, araçlarını terk ederek trafiği kilitledi.

    Belçika'da Uber sürücülerinden protesto - Video

    Belçika da Uber sürücülerinden protesto #1

    Belçika da Uber sürücülerinden protesto #2

    Belçika da Uber sürücülerinden protesto #3

    Belçika da Uber sürücülerinden protesto #4

    Belçika da Uber sürücülerinden protesto #5

    Belçika da Uber sürücülerinden protesto #6

    Belçika da Uber sürücülerinden protesto #7

    Belçika da Uber sürücülerinden protesto #8

    Belçika da Uber sürücülerinden protesto #9

    Belçika da Uber sürücülerinden protesto #10

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