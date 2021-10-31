Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu 'Zombi Yürüyüşü' etkinliği yapıldı.

Belgrad, bu yıl 8'incisi düzenlenen "Zombi Yürüyüşü"ne sahne oldu.

Başkent sokakları rengarenk kostüm ve makyajlarıyla dikkat çeken zombi görünümlü katılımcıları ağırladı.

ZOMBİ NEDİR

Zombi, vudunun Afro-Caribbean ve Creole ruhani inanç sistemlerinde ölümsüz bir insandır. Bu, folklorik zombilerin doğaüstü güçler ve şamanistik hekimliği vasıtasıyla, yaşayanlar arasında korku yaratmak amacı ile ölü insan bedenlerinin yeniden canlandırılmasıdır.

Belgrad'da Zombi Yürüyüşü - Foto Galeri

KORKU SİNEMASINDA ZOMBİ

Zombilerin daha korkunç versiyonları yamyamlık ögesi kullanılarak korku sinemasında sıkça sergilenmektedir. Ayrıca bu tür varlıklar hortlaklar ile aynı kapasitededir.