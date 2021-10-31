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    Belgrad'da Zombi Yürüyüşü

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu 'Zombi Yürüyüşü' etkinliği yapıldı.
    • AA
    • 31.10.2021 - 04:41
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    Belgrad'da Zombi Yürüyüşü

    Belgrad, bu yıl 8'incisi düzenlenen "Zombi Yürüyüşü"ne sahne oldu.

    Başkent sokakları rengarenk kostüm ve makyajlarıyla dikkat çeken zombi görünümlü katılımcıları ağırladı.

    ZOMBİ NEDİR

    Zombi, vudunun Afro-Caribbean ve Creole ruhani inanç sistemlerinde ölümsüz bir insandır. Bu, folklorik zombilerin doğaüstü güçler ve şamanistik hekimliği vasıtasıyla, yaşayanlar arasında korku yaratmak amacı ile ölü insan bedenlerinin yeniden canlandırılmasıdır.

    Belgrad'da Zombi Yürüyüşü - Foto Galeri

    Belgrad da Zombi Yürüyüşü #1

    KORKU SİNEMASINDA ZOMBİ

    Zombilerin daha korkunç versiyonları yamyamlık ögesi kullanılarak korku sinemasında sıkça sergilenmektedir. Ayrıca bu tür varlıklar hortlaklar ile aynı kapasitededir.

    Belgrad da Zombi Yürüyüşü #2

    Belgrad da Zombi Yürüyüşü #3

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