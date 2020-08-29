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    Fransa'da 9 milyon euro dolu banka aracı soyuldu

    Fransa'da Merkez Bankası'na para taşıyan nakliye aracı, silahlı soyguncular tarafından soyulduktan sonra yakıldı.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 01:13
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    Fransa'da 9 milyon euro dolu banka aracı soyuldu

    Fransa’nın Lyon kentinde Merkez Bankası’na para taşıyan zırhlı nakliye aracı kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Ağır silahlı saldırganlar, zırhlı nakliye aracının önüne keserek, görevlilere aracın kapılarını açtırdı. Görevlileri araçtan indiren saldırganlar, aracın içinde bulunan 9 milyon Euro’yu iki araca yükledi.

    Fransa da 9 milyon euro dolu banka aracı soyuldu #1

    PARAYI ALIP ARACI ATEŞE VERDİLER

    Soygunun ardından zırhlı aracı ateşe veren saldırganlar, çaldıkları para ile kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, soyguncuları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatırken, saldırganlara ait olduğu bildirilen iki aracı Lyon kenti çıkışında yanmış halde buldu.

    Fransa da 9 milyon euro dolu banka aracı soyuldu #2

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