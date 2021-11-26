Euro
13.5787
0.83%
Dolar
12.1046
0.87%
Altın
696.86
0.95%
Borsa
1.819
0%
Bitcoin
711.059
1.29%
BTXN Coin
42.71
12.15%
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Fransa'da maske zorunluluğu geri getirildi

    Koronavirüs salgınında 4. dalgayı yaşayan Fransa'da, kapalı mekanlarda ve çeşitli alanlarda yeniden maske zorunluluğu getirildi.
    • AA
    • 26.11.2021 - 03:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da maske zorunluluğu geri getirildi

    Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yeni dalgasını kontrol altına alabilmek için kapalı alanlarda maske kullanımının yeniden zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

    Veran ayrıca, bu haftasonundan itibaren destekleyici doz koronavirüs aşılarının yetişkinler için kullanıma hazır olacağını bildirdi.

    Fransa da maske zorunluluğu geri getirildi #1

    2. VE 3. DOZ ARASI 5 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

    İkinci aşı ile destekleyici doz arasındaki sürenin 6 aydan 5 aya düşürüldüğünü açıklayan Veran, ülkedeki 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşların restoran, bar, spor salonu ve diğer kamusal alanlara girebilmek için Ocak 2020'den itibaren destekleyici doz aşısının da yapıldığını kanıtlamak zorunda olacağını duyurdu.

    Fransa da maske zorunluluğu geri getirildi #2

    "TÜM YETİŞKİNLER İÇİN YETERLİ AŞIMIZ VAR"

    Ülkede halihazırda 25 milyon doz aşının bulunduğunu kaydeden Fransız bakan, mevcut aşı stoklarının tüm yetişkinleri kapsayacak olan destekleyici doz uygulamasına yeterli olduğunu belirtti. Fransa'da şu anda yalnızca sağlık 65 yaş ve üzerine destekleyici doz koronavirüs aşısı yapılıyor.

    Fransa da maske zorunluluğu geri getirildi #3

    YENİ VAKA SAYILARI KATLANIYOR

    Her 11 günde bir yeni vaka sayısının ikiye katlandığı Fransa'da yetkililer, söz konusu koşullara rağmen karantina gibi kısıtlamalara dönülmesine ihtiyaç duyulmadığını söylüyor.

    Fransa da maske zorunluluğu geri getirildi #4

    "KADERİMİZ, HALEN ELİMİZDE"

    "Kaderimiz halen bizim elimizde" diyen Veran, halka tedbirli davranma ve sosyal mesafe kurallarına uyma çağrısında bulundu.

    Fransa da maske zorunluluğu geri getirildi #5

    Çarşamba günü ikinci kez üst üste 30 bin yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklanan ülkede güncel koronavirüs verileri, Nisan ayı sonundan bu yana en yüksek sayılara ulaşmış durumda.

    Fransa da maske zorunluluğu geri getirildi #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir