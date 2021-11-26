Fransa'da maske zorunluluğu geri getirildi

Koronavirüs salgınında 4. dalgayı yaşayan Fransa'da, kapalı mekanlarda ve çeşitli alanlarda yeniden maske zorunluluğu getirildi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yeni dalgasını kontrol altına alabilmek için kapalı alanlarda maske kullanımının yeniden zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Veran ayrıca, bu haftasonundan itibaren destekleyici doz koronavirüs aşılarının yetişkinler için kullanıma hazır olacağını bildirdi.

2. VE 3. DOZ ARASI 5 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

İkinci aşı ile destekleyici doz arasındaki sürenin 6 aydan 5 aya düşürüldüğünü açıklayan Veran, ülkedeki 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşların restoran, bar, spor salonu ve diğer kamusal alanlara girebilmek için Ocak 2020'den itibaren destekleyici doz aşısının da yapıldığını kanıtlamak zorunda olacağını duyurdu.

"TÜM YETİŞKİNLER İÇİN YETERLİ AŞIMIZ VAR"

Ülkede halihazırda 25 milyon doz aşının bulunduğunu kaydeden Fransız bakan, mevcut aşı stoklarının tüm yetişkinleri kapsayacak olan destekleyici doz uygulamasına yeterli olduğunu belirtti. Fransa'da şu anda yalnızca sağlık 65 yaş ve üzerine destekleyici doz koronavirüs aşısı yapılıyor.

YENİ VAKA SAYILARI KATLANIYOR

Her 11 günde bir yeni vaka sayısının ikiye katlandığı Fransa'da yetkililer, söz konusu koşullara rağmen karantina gibi kısıtlamalara dönülmesine ihtiyaç duyulmadığını söylüyor.

"KADERİMİZ, HALEN ELİMİZDE"

"Kaderimiz halen bizim elimizde" diyen Veran, halka tedbirli davranma ve sosyal mesafe kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Çarşamba günü ikinci kez üst üste 30 bin yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklanan ülkede güncel koronavirüs verileri, Nisan ayı sonundan bu yana en yüksek sayılara ulaşmış durumda.