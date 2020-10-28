Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgını nedeniyle 30 Ekimden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Fransa'da koronavirüs vakalarında durdurulamayan artış nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Ekim'den itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR HIZLA YAYILIYOR"

Macron, "Virüs, en kötümser tahminlerimizde bile beklemediğimiz bir hızda yayılıyor. Yayılması iki haftadan kısa bir süre içinde ikiye katlandı. İlk dalganın aksine tüm bölgeler bugün alarm eşiğinde" dedi.

"SORUMLULUĞUM, FRANSIZ HALKINI KORUMAK"

"Verilen çabalar yararlı oldu, ama bu artık yeterli gelmiyor" diyen Macron, "Ne yaparsak yapalım Kasım ortasına kadar yaklaşık 9 bin hastanın yoğun bakımda olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı. Macron, "Benim sorumluluğum tüm Fransız halkını korumaktır" diyerek virüsün tüm nesilleri ciddi biçimde etkilediğini vurguladı.

YOĞUN BAKIM YATAKLARI ARTIRILILACAK

Toplu bağışıklık için hiçbir uygulama yapmama, sadece yaşlı ve hastalara sokağa çıkma yasağı uygulama veya hastane yoğun bakım yataklarının sayısını arttırma seçeneklerinin ülke ve vatandaşların yararına olmayacağını dile getiren Macron, yeniden ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini ifade etti. Yoğun bakım kapasitelerinin 5 binden 6 bine çıkarılmakta olduğunu ve hedefin 10 bin yoğun bakım yatağı olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sağlıkçı konusunda ise bir uzmanın eğitim süresinin 5-10 yıl olduğunu ve uzman bulmanın kolay olmadığını belirtti.

OKULLAR AÇIK, ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİMDE

Yeni sokağa çıkma yasağının öncekinden daha az kısıtlayacağını ifade eden Macron, ekonominin ve eğitimin devam etmesi için bazı mecburi işlerde çalışılmaya devam edileceğini, imkan dahilinde evden çalışılacağını söyledi. Okulların açık kalacağını duyuran Macron, üniversitelerin online eğitim vereceğini ifade etti.

İZİN BELGESİYLER DIŞARI ÇIKLABİLECEK

Sokağa çıkma yasağı boyunca evden çıkış izninin Perşembe günü açıklanacak bazı istisnai durumlar için verileceğini söyleyen Macron, vatandaşların Mart ayında başlayan sokağa çıkma yasağında olduğu gibi izin belgesi kullanacağını duyurdu.

KENTLER ARASI SEYAHAT YASAK

İller arası seyahatin de yasaklandığını bildiren Macron, ayrıca Avrupa Birliği dışındaki ülkelere de sınırların kapatıldığını bildirdi.

KAPALI KALACAK İŞLETMELERE AYDA 10 BİN EURO

Kapalı kalacak işletmelerin aylık 10 bin Euro yardım alacağını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ekonominin çökmemesi için çalışmaya devam edecek olan şirketlerin daha çok çalışması gerektiğinin altını çizdi.