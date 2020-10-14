Fransa'da sokağa çıkma yasakları geri geldi

Fransa'da koronavirüs önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fransa’da koronavirüs vakalarının hergün rekor tazelemesi, yetkilileri daha ağır önlemler almaya itti.

SAĞLIK ALANINDA "OHAL" İLANI



Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

OHAL, 10 TEMMUZ'DAN SONRA GERİ DÖNDÜ



İmzalanan kararname ile ilk olarak 23 Mart’ta geçilen ve 10 Temmuz’da sona eren OHAL durumuna yeniden dönüldü.

Vakaların tekrar artması üzerine alınan kararın, Cuma günü itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.



