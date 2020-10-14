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    Fransa'da sokağa çıkma yasakları geri geldi

    Fransa'da sokağa çıkma yasakları geri geldi

    Fransa'da koronavirüs önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
    • AA
    • 14.10.2020 - 21:20
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 01:15
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    Fransa’da koronavirüs vakalarının hergün rekor tazelemesi, yetkilileri daha ağır önlemler almaya itti.

    SAĞLIK ALANINDA "OHAL" İLANI

    Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

    Fransa da sokağa çıkma yasakları geri geldi #1

    OHAL, 10 TEMMUZ'DAN SONRA GERİ DÖNDÜ

    İmzalanan kararname ile ilk olarak 23 Mart’ta geçilen ve 10 Temmuz’da sona eren OHAL durumuna yeniden dönüldü.

    Vakaların tekrar artması üzerine alınan kararın, Cuma günü itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

    Fransa da sokağa çıkma yasakları geri geldi #2

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