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    Hollanda'da koronavirüsten 68 Türk hayatını kaybetti

    Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 68'e çıktı.
    • AA
    • 01.05.2020 - 23:56
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    Hollanda'da koronavirüsten 68 Türk hayatını kaybetti

    Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, ülkenin farklı yerlerinde ikamet eden Türk vatandaşlarından 68'inin koronavirüse yenik düştüğünü söyledi.

    Dişli, vefat edenlerin en gencinin 38, en yaşlısının ise 96 yaşında olduğunu ifade etti.

    HOLLANDA'DA KORONAVÜRÜS VAKALARI

    Ülkede koronavirüs vaka sayısı 39 bin 791'e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 893'e çıktı.

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