Haberler

Avrupa Haberleri

Hollanda'da seçimlerin galibi Başbakan Rutte'nin partisi

Hollanda'da seçimlerin galibi Başbakan Rutte'nin partisi

Hollanda'da yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Başbakan Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı.