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- Hollanda'da seçimlerin galibi Başbakan Rutte'nin partisi
Hollanda'da seçimlerin galibi Başbakan Rutte'nin partisi
- İHA
- 17.03.2021 - 23:34
- Güncelleme : 17.03.2021 - 23:39
Hollanda'da koalisyon hükümeti, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırı davrandığı gerekçesi ile görevi bırakmıştı.
RUTTE'NİN PARTİSİ YENİDEN KAZANDI
Hükümetin dağılması sonrası yapılan erken seçimlerde ilk sandık çıkış anketlerine göre, Hollanda’daki genel seçimleri Başbakan Mark Rutte’nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı.
AYRINTILAR GELECEK
RUTTE YÖNETİMİNDEN TOPLU İSTİFA KARARI
Rutte hükümetinin, binlerce aileyi mali yıkıma sürükleyen çocuk bakımı yadımlarının kötü yönetiminden sorumlu tutan bir rapor üzerine toplu olarak görevden ayrıldığı belirtildi.
Lahey'de kabine toplantısı düzenleyen Başbakan Mark Rutte ve bakanların toplantısı, genel seçimden iki ay önce geldi.
ON BİNLERCE EURONUN GERİ ÖDEMESİ İSTENDİ
Hollanda vergi dairesi, 2013-2019 yılları arasında çocuk yardımı ödemelerini hileli olarak talep eden binlerce aileyi suçlamıştı.
Bu durum karşısında pek çok aileyi mali yıkıma ve bazı durumlarda boşanmaya sürükleyen on binlerce euroluk geri ödeme talep edildi.