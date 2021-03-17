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    Hollanda'da seçimlerin galibi Başbakan Rutte'nin partisi

    Hollanda'da yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Başbakan Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı.
    • İHA
    • 17.03.2021 - 23:34
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 23:39
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    Hollanda'da seçimlerin galibi Başbakan Rutte'nin partisi

    Hollanda'da koalisyon hükümeti, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırı davrandığı gerekçesi ile görevi bırakmıştı.

    RUTTE'NİN PARTİSİ YENİDEN KAZANDI

    Hükümetin dağılması sonrası yapılan erken seçimlerde ilk sandık çıkış anketlerine göre, Hollanda’daki genel seçimleri Başbakan Mark Rutte’nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı.

    AYRINTILAR GELECEK

    Hollanda da seçimlerin galibi Başbakan Rutte nin partisi #1

    RUTTE YÖNETİMİNDEN TOPLU İSTİFA KARARI

    Rutte hükümetinin, binlerce aileyi mali yıkıma sürükleyen çocuk bakımı yadımlarının kötü yönetiminden sorumlu tutan bir rapor üzerine toplu olarak görevden ayrıldığı belirtildi.

    Lahey'de kabine toplantısı düzenleyen Başbakan Mark Rutte ve bakanların toplantısı, genel seçimden iki ay önce geldi.

    Hollanda da seçimlerin galibi Başbakan Rutte nin partisi #2

    ON BİNLERCE EURONUN GERİ ÖDEMESİ İSTENDİ

    Hollanda vergi dairesi, 2013-2019 yılları arasında çocuk yardımı ödemelerini hileli olarak talep eden binlerce aileyi suçlamıştı.

    Bu durum karşısında pek çok aileyi mali yıkıma ve bazı durumlarda boşanmaya sürükleyen on binlerce euroluk geri ödeme talep edildi.

    Hollanda da seçimlerin galibi Başbakan Rutte nin partisi #3

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